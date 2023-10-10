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Царьград

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На улицах Херсона обнаружили труп украинского солдата

На улицах Херсона обнаружили труп украинского солдата

Тело боевика ВСУ нашли в подвале сотрудники коммунальной службы.Жители оккупированого Херсона сообщают, что вчера утром сотрудники коммунальной службы города обнаружили труп украинского боевика в подвале дома, находящегося по адресу: проспект 200-летия Херсона, 39.

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