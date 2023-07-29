Театр абсурда

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Синдром «вундерваффе» по-украински, или очередное попрошайничество

Синдром «вундерваффе» по-украински, или очередное попрошайничество

Может быть, читатель вспомнит то «волшебное» время конца 80-х и начала 90-х годов, когда телевидение кишело разнообразными гипнотизёрами, магами, экстрасенсами, целителями, ведьмаками и прочей нечистью — и я имею ввиду не дешёвое шоу а-ля «Битва экстрасенсов».

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