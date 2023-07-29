Синдром «вундерваффе» по-украински, или очередное попрошайничество

Может быть, читатель вспомнит то «волшебное» время конца 80-х и начала 90-х годов, когда телевидение кишело разнообразными гипнотизёрами, магами, экстрасенсами, целителями, ведьмаками и прочей нечистью — и я имею ввиду не дешёвое шоу а-ля «Битва экстрасенсов».
Популярные статьи
- Правнук Сталина обратился к Путину с открытым письмом с просьбой законодательно запретить упоминания о Сталине как о «диктаторе»
- "Сталинская эпоха была эпохой достижений, которые нынешней власти, даже если у нее будет впереди 300 лет, не достичь"
- Вот почему нужно обязательно вернуться в СССР. Внимательно посмотреть на опыт китайских товарищей
Свежие комментарии