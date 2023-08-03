Washington Post: Обама предупредил Байдена о высокой поддержке Трампа, намеренного снова стать президентом США

Бывший глава Соединенных Штатов Барак Обама предупредил действующего хозяина Белого дома Джо Байдена о высокой поддержке республиканца Дональда Трампа, намеренного снова занять должность президента по итогам выборов, которые состоятся в 2024 году.
Бывший глава Соединенных Штатов Барак Обама предупредил действующего хозяина Белого дома Джо Байдена о высокой поддержке республиканца Дональда Трампа, намеренного снова занять должность президента по итогам выборов, которые состоятся в 2024 году.
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