Госпосты для ветеранов СВО, новая развязка на Московском шоссе: главные новости утра 22 января

Свежие новости понедельника в подборке Царьград Самара.Дмитрий Холин предложил назначать на государственный посты ветеранов СВО Такую идею депутат Самарской губернской думы, участник специальной военной операции Дмитрий Холин озвучил на своей странице в ВК.
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