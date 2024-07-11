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Царьград

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В центре Челябинска на перекрёстке, где трамваи сходят с рельсов, сделают ремонт

В центре Челябинска на перекрёстке, где трамваи сходят с рельсов, сделают ремонт

По этой причине на проблемном участке ограничат движение, будут пробки.В конце июля на т-образном перекрёстке Кирова и проспекта Победы ограничат движение.

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