Neuralink приглашает людей на вживление чипа в мозг

Первыми кандидатами станут люди с квадриплегией — параличом всех четырех конечностей.Нейротехнологическая компания Neuralink, основанная Илоном Маском, объявила о начале приема заявок от добровольцев для тестирования нового устройства, которое вживляется в мозг.