Виктор Орбан назвал ЕС неудачной пародией на СССР

ЕС на данном этапе напоминает плохую пародию на СССР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 октября во время выступления в Веспреме по случаю годовщины начала событий 1956 года «Да, случается, что история повторяется.
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