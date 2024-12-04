Телеведущая Юлия Барановская снялась с сыном на сцене Большого театра

Звезда Первого канала Юлия Барановская показала 18-летнего сына от экс-футболиста Андрея Аршавина. Телеведущая вышла на сцену Большого театра в сопровождении Артема перед премьерой оперы "Саламбо" и поделилась кадром в личном блоге.
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