Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Александр Плешков
    а я не понял что за наезд на них обьясните что они врут они что против России они за хохлов за пиндосов они просто чт...Назвать настоящих...
  • Сергей Лобачев
    Если гонорары строго засекречены то как автор узнал цифру в "300 - 400". Чего? 300 рублей маловато будет. Может битко...Назвать настоящих...
  • Валерий Кривошеев
    Совершенно определенно могу сказать, что люди от 40 лет и младше, вообще не включают телевизор, а тем паче ОРТ и РТР1...Назвать настоящих...

Самокотлование хрюбергов

Самокотлование хрюбергов

Анекдотичная история произошла в Курахове, где пара незламных хрюнбергов, заскочив во время атаки русских штурмовиков в бетонный дот, закрыли за собой толстенную бронированную дверь, и на призыв наших солдат выйти и сдаться кричали что-​то типа «врёшь, не возьмёшь».

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Одного не пойму.... Зачем говорить об одном и том же несколько раз! 3 раза об одном и том же пишут....в одной статье.... ЗАЧЕМ?
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2 час.
ВераВерная
Так гонорар построчно получают, вот и плетут лыко и мочало - начинай сначала(((
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2 час.
Лилианна Марченко
Русский народ милосердный...
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2 час.

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