Анекдотичная история произошла в Курахове, где пара незламных хрюнбергов, заскочив во время атаки русских штурмовиков в бетонный дот, закрыли за собой толстенную бронированную дверь, и на призыв наших солдат выйти и сдаться кричали что-то типа «врёшь, не возьмёшь».
Самокотлование хрюбергов
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Одного не пойму.... Зачем говорить об одном и том же несколько раз! 3 раза об одном и том же пишут....в одной статье.... ЗАЧЕМ?
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2 час.
ВераВерная
Так гонорар построчно получают, вот и плетут лыко и мочало - начинай сначала(((
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2 час.
Лилианна Марченко
Русский народ милосердный...
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2 час.
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