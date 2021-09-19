Платошкин о выборах и целях КПРФ

Любопытно, однакоПолитикаПлатошкин о выборах и целях КПРФ автор - РОСГОД – Россия. Годы. Дни. По известным причинам Николай Платошкин реже виден в эфирах, чем раньше.Вернуться к статье14211НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаум НаумовЭто да. Коммунистам нельзя верить.SISergey IvanovА кому можно? Может быть, ЭТИМ?Наум НаумовНикому верить нельзя, мне можно.ЕАЕвгений АлексеенкоСколько вам заплатили ?И где вы получили образование и совесть?Наум НаумовСовесть я получил от Бога, а образованием пришлось заниматься самостоятельно, поскольку образования, в СССР, не было. В СССР, образование было урезано до проф тех обучения.Александр СимаковЕсли за то, что написал Наум Наумов, платят, я готов написать это раз сто. Где касса?SISergey IvanovПохоже, Бог вас обошел стороной. Иначе ваша совесть сказала бы вам нечто другое: Например, что всем, что вы имеете сейчас- образованию, политическому положению- вы обязаны тому самому коммунизму, который сейчас пытаетесь втоптать в грязь. Хочу вам сказать, что точно такое же поведение я наблюдал в стаде свиней. Которые горсть желудей сожрут, а ведро- в грязь втопчут. Вы втоптали в грязь все то, что когда- то и сделало вас человеком. Может быть, именно поэтому сейчас так трудно воспринимать вас как человека.Александр СимаковЯ дико извиняюсь (может быть я что-то упустил), а коммунизм уже был что-ли? Где, когда?! Я должен Вам сказать, что такое поведение, как Ваше, я наблюдал в стае обезьян...Лирина Полесская (Вяткина)ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА !!!! Смеяться люблю. За эту возможность---СПАСИБО ! К Вам вопросик. В связи с тем, что ( как Вы сказали ) "в СССР образование было урезано до проф.тех. образования", как удалось лично мне закончить физ-мат в университете, защитить диссертацию по математике и стать кандидатом наук. Ну а далее---работа в Академии Наук и преподавание в политехе .ЕАЕвгений АлексеенкоВы просто молодец!SISergey IvanovЯ тоже дико извиняюсь: А вы- то сами давно с дерева слезли? 70 лет советской истории мимо вас прошли? А вообще- то неплохо бы вам бананами подкормиться. С пальмы. Для вашего интеллекта- в самый раз. Ну, а если несварение какое- то- то уж извиняйте. Попробуйте бабушку вашу порасспрашивать. Уж не знаю, где она сейчас. Но уж точно не в той стае обезьян, в которой внучек ее оказался! Она- то ведь и не подозревала, что из ее внучка вырастет.... А ведь знала бы- давно бы кокосом по голове вразумила!Ринат БесфамильныйВ итоге ни совести, ни образования у вас НЕТElena Zginnikбольшой привет вожаку стаи шимпанзе...Александр СимаковВ советской истории не было коммунизма, образованный ты наш. Был правда коммунизм с 1918 года по 1921 год, но он назывался ВОЕННЫЙ. Остальное время был СОЦИАЛИЗМ - обычный, развитой, с человеческим лицом. А если Вы путаете такие понятия, как партия и государственный строй, то Вам в школу надо, в первый клсс.Александр СимаковСпасибо за доверие. Ну а поскольку Вы самая старая обезьяна в стае и ни на что уже не годитесь, я направляю Вас убирать под деревом. Стая гадит, мадам. Особенно когда бананов обожрутся.Наум НаумовА что Вы называете совестью и образованием, хотелось бы уточнить?SISergey IvanovИдейный ты наш! Да знаю я и про коммунизм, и про социализм. В развитом полжизни прожил- и ведь не жалею! Ну, а сам- то как, устроился в этой жизни? Детишек пристроил? А хоть раз вспомнил, что все то образование, что вот ты сейчас демонстрируешь- тебе ведь именно Советская власть дала! Образование. Жилье. Да и в поликлинике не раз бывал- не так ли? Уж не знаю, может ты коттедж купил? Так ведь это только потому, что государство тебе казенную квартиру ПОДАРИЛО! Даром! Понимаешь? А не будь этого подарка- так бы и мыкался по съемным квартирам.... Ну, так не будь ты свиньей под дубом (это не оскорбление. Это басня Крылова)- а потому, прежде чем срать на то, что тебе твои деды оставили- подумай: А кто ты сам?Elena Zginnikну вот сразу видно,кто у вас учитель дерьмо на вентилятор набрасывать,а это именно англосаксы во главе с США-насрали по всему миру,особенно на Ближнем Востоке и в Афганистане,а убирать за ними приглашают других,вот и вы вторите своим вожакам по разуму и подхрюкиваете чубайсам и гайдарятам-этим либеральным фашистам,-отсюда и суть идеологии у вас одна-жить на халяву за счёт других или поощрять такое,видимо пристроились к корыту буржуев,-вот и хрюкаете не впопад на всех кто не согласен...Ваша СветлостьСима, пососать хочешь? Это, я тебе доложу, первейшее средство при запорах мозга, а у тебя все признаки... Лечись, родной, соси.Александр СимаковЯ вот что-то никак в толк не возьму. Я написал, что коммунизма в СССР не было, был социализм. И, извиняюсь, заступился за Наума Наумов, которого Вы обозвали свиньей. И всё! Где Вы вычитали хоть слово плохое про СССР, про социализм, Советскую Власть и Государство? У Вас больное воображение, не в обиду Вам будь сказано. Если же я против Платошкина, то Платошкин это не социализм, советская власть и государство, а обыкновенный популист и демагог. И я желаю Вам поскорее в этом разобраться.SISergey IvanovНу, то что Наум- свинья- это ведь даже не мое. Это Крылов. Баснописец. Так что все иски о порушенной чести и достоинстве- к нему. А вот кто такой Платошкин- пока не знаю. Демагог? Популист? Коммунист? Пока знаю одно: Он не прогнулся перед властью, не стал перед ней лебезить- за что и получил. Похоже, боится его власть? А программа у него есть. И вполне социалистическая. Что до меня- то меня, как избирателя, эта программа вполне устраивает. Ну, а вот наш Всенародно Избранный- вы заметили?- никогда ни в каких публичных дебатах не участвует. Что, ниже его достоинства перед народом выступить? Или сказать нечего?Маринаа вы всех, кто не согласен с вами готовы назвать свиньями? Это отличительная черта коммуниста?Маринаа вы считаете тех, кто не разделяет ваши предпочтения и идеи неграмотными и бессовестными?Маринаа вы считаете, что вы не профессионал?))) Забавно))). Вообще-то я поняла Наума как то, что образование было не всеобъемлющим, а урывочным, с преобладанием предметов для профессиональной деятельности. Если вас что-то интересовало помимо этого, вам приходилось самостоятельно решать эту проблему)))SISergey IvanovЯ не коммунист. Но я называю свиньями тех, кто выучился, получил специальность, общественное положение в Советском обществе- и потом начал гадить на все то, чем он и обязан своим существованием.Маринафуууу, ну что за нафиг???? Как адепт коммунизма - так хамло, которое не способно цивилизованно общаться с теми, кто имеет другое мнение!!! Этому что, учат на специальных партийных курсах? Мне жаль, но вы дискредитируете само название коммунизма и чем больше вас таких, тем меньше врагов вам надо, чтобы отвадить всех, кто вам еще верит!Маринаа я стесняюсь спросить - а кто вам дал право хамить незнакомым людям? Вы кто такой, что взяли на себя такой труд - вешать ярлыки? Вас назвали обезьяной...оооо, как вы встрепенулись, целый хамский сценарий накатали!!! вы правда считаете, что это было смешно? Мне тогда жаль вас - это выглядело глупо, пошло и мерзко! И, глядя на тех, кто защищает коммунистов, люди начинают думать - а стоит ли им с хамами иметь дело!Маринада что же вы всех обобщаете? А откуда вы знаете, что ему государство ПОДАРИЛО квартиру??? А вы не учитываете, что он мог КУПИТЬ квартиру в ЖСК????? САМОСТОЯТЕЛЬНО, оплачивая 25 лет за нее? А может быть он пользовался ТОЛЬКО платными врачами? Может быть он САМОСТОЯТЕЛЬНО занимался самообразованием и углубленно изучал те или иные предметы за СОБСТВЕННЫЙ счет? Вы с себя пытаетесь кальку снять и на других перекинуть?SISergey IvanovЯ тоже стесняюсь спросить: А вот этот, кто назвал меня обезьяной- он не собирается передо мной извиниться? Выплатить моральный вред? На каком основании вот он меня оскорбил, назвав обезьяной? Или вы считаете, что я не должен «встрепенуться» - и молча это проглотить? Мне тоже вас жаль. Потому, что нет в вас ни капли чувства собственного достоинства. Я бы дал название таким дамам, но не хочу оскорблять... Вы это слово знаете сами.Маринаа вы ждете извинений??? А с себя начать не пробовали, тем более, что начали такой тон именно вы? Вы и мне пытаетесь нахамить, утверждая, что у меня нет чувства собственного достоинства (не зная меня от слова СОВСЕМ!)? И на чем вы это основываете? На том, что я с вами не согласна? Мдаа, грош цена таким защитникам коммунистических идей. Я всегда спокойно относилась к теме коммунизма и считала, что многое из СССР можно было бы привнести в современную жизнь (т.к. повернуть время назад просто невозможно и только идеалист может верить в то, что придет Платошкин, Зюганов или кто там еще и вернет СССР!), но читая то, что пишут люди, считающие коммунизм своей идеологией, я все больше прихожу к выводу, что или коммунизм изменился, либо люди, которые к нему примазываются просто дискредитируют это течение!SISergey IvanovНет, Марина. Ничего я от вас не жду. Да и вам ничего не обещаю. Да, времена изменились. И я, вспоминая коммунистические годы, тоже туда не хочу! Не хочу дефицита, очередей, коммунальных склок... Но вот есть такая страна- Китай. Они не изменяли ни своему флагу, ни гимну. У них правящая партия- коммунистическая. И они- первая экономика мира! А где Россия? По уровню жизни- где- то по соседству с Гондурасом. Все познается в сравнении. Мы плохую и неэффективную экономическую модель, основанную на всеобщей нищете и уравниловке, заменили системой гораздо худшей и экономически еще менее эффективной- основанной на личной неограниченной наживе. Вот отсюда нынешняя тоска по социализму и Сталину.Маринаа вот с этим я соглашусь, почти со всем, с некоторыми оговорками, причем, с огромным удовольствием!!! НО, к сожалению, это значит только то, что коммунисты, да-да, наши коммунисты, которые обладали тогда всей полнотой власти, просто взяли и предали свой народ!!! И называть их просто членами партии, а не коммунистами - это попытка сделать хорошую мину при плохой игре!!! Я не знаю, на что надеются те, кто тут вопят про то, что это не коммунисты совершили государственный переворот в 1991 году только для того, чтобы просто набить себе карманы (обратите внимание, кем в то время были наши теперь первые олигархи - и те, которые еще тут, а, главное, те, которые уже сбежали, когда пришел ВВП!). Закрывать глаза и тупо нести бред про коммунистов и членов коммунистической партии - это просто какое-то раздвоение личности!!! Такое ощущение, что кричащие об этом просто отказывают людям в здравом смысле и умении отличать слова от дел! А уж хамство тех, кто защищает интересы КПРФ вообще подводит жирную черту под массовым признанием этих идей! Некоторых они обманули - играя на ностальгии по прошлому, подсунули свою демагогию!Леонид ПопивнякКниги в доме были???? за макулатуру получал?????....Финские зимние сапоги жене в соседнем магазине после работы проходя мимо покупал?????....Чешский хрусталь в Румынскую мебель как и каждый слесарь на заводе ставил))))))...да сосиски вообще в ближайшем гастрономе не переводились))))))))Наталья ИвановаА где вы видите коммунистов в наше время? Вот мой дед был настоящим коммунистом. Он, будучи разведчиком во время войны, был пригвожден на дереве фашистами. Тетя поднимала совхоз, никогда ничего не воровала у государства, жила очень скромно. Отец мой был коммунистом работягой, всегда стоял за правду и не искал, где можно поживиться пряниками. Начавшееся при Л.И. Брежневе оздоровление партаппарата остановилось в середине 1970-х гг.; началось «прирастание» аппаратчиков к своим должностям от Генерального секретаря до секретаря парткома; произошло духовное перерождение партаппарата — практически исчезла вера в коммунистические идеалы, появились ярко выраженные корыстные интересы, цинизм...SISergey IvanovВот и хотел бы возразить- да нечего. Все верно. И даже наша эта КПРФ к коммунизму никакого отношения уже давно не имеет. Да и не партии они- ЕР и КПРФ. Просто кружки по интересам. Разница только в том, что ЕР дорвалась до кормушки, а КПРФ еще только пытается к ней пробиться. А народного нет ни там- ни там. Есть, правда, одно светлое пятно- Платошкин. Но он один. А один- в поле не воин.Villi sherbakИ как земля таких дураков держит. Образования оказывается в СССР не было. Я вспоминаю свое детство и школьные годы. Я учился в школе 11 лет и школу закончил в 1965 году. Нас в классе пацанов было всего пятеро и из них три получили образование. Я до армии 1 год отучился в ДПИ и бросил и после армии поступил в другой ВУЗ который окончил в 1976 году. Два школьных товарища тоже получили высшее образование. Один из них стал руководителем областного управления, другой почти всю жизнь проработал на севере, занимая приличную должность. ПТУ окончило не так много из тех, кто после 9 класса поступил в техникум. Их туда поступило большинство. Чем плохо было получить образование в техникуме промавтоматики или индустриальном техникуме. Готовые специалисты для работы макшейдерами на шахте или на промышленных предприятиях области в Донбассе. Мой брат двоюродный закончил специализированную математическую школу, потом окончил физмат факультет и после окончания Вуза остался там работать преподавателем, а в последствии защитил стал кандидатом физико-математических наук, отучившись в аспирантуре МГУ. Такие вот дела дурачок не образованный. И в заключение а писать и читать тебя тоже мама с папой научили или бабушка. Моя бабуля была не грамотно, у мамы за плечами 4 класса начальной школы, а отец, школьный учитель истории и труда был настолько занят на работе, что не всегда находил время чтобы помочь мне в учебе. В добавок отец еще был занят строительством собственного дома. Многое он делал своими руками или с помощью отчима мамы и ее родных братьев работавших на стройках. Так что учителя школьные у меня были классные. В 1 и 2 классах я учился на западэнщине в сельской школе, в которой директором работал мой отец, который приехал сюда в 1946 году по партийному набору. Я там и родился и так получилось что в отличии от родителей, знавших в совершенстве русский и украинский (в семье говорили на украинским) я с родителями вернулся в их родные места не зная ни одного русского слова. И в третьем классе я учился в русской школе и наша старенькая классный руководитель Вера Ефимовна учила меня русскому языку по учебнику родной речи. И как видишь в результате русский язык стал моим родным языком и я на нем думаю, но при этом прекрасно понимаю мову (это родной язык мамы и бабушки, да и многих моих предков по материнской линии). А ты образования не было и дай бог чтобы опять стало таким же.Лирина Полесская (Вяткина)КПРФ и Платошкин с его " Новым социализмом"---единственная надежда России--- сделать народ счастливым ! В их планы входит : 1) национализация ресурсов. 2) Отмена пенсионной реформы. 3) Бесплатное высшее образование и т.д.Наум Наумов""""""""""""""""единственная надежда России--- сделать народ счастливым ! """"""""""""""" Мы уже были счастливыми 74 года, коммунистическим счастьем. До сих пор не все от этого счастья очухались.Борис ГораВсё это - несбыточные обещания для попадания во власть.Александр СимаковА и т.д. - это коммунизм к 1980 году, каждому квартира к 2000 году и новый развитой социализм с человеческим лицом?SISergey IvanovНу, уж сейчас- то мы, конечно, счастливы! Не так ли, господин Наум?Лирина Полесская (Вяткина)Я вспомнила СССР. В нем все было другое ! Суть людей другая ! Их отношения---другие. Окружающий мир ---другой ! В том мире была радость взаимоотношений ! Доброта человеческая ! Взаимопонимание ! Дружба между народами независимо от национальности ! И прежде всего ценилась высокая духовность. Я получила бесплатное образование, бесплатно трехкомнатную квартиру. В отпусках объездила весь Советский Союз ( при моей зарплате 400 рублей ). Обед в столовой 55 копеек. Стоимость билета Кишинев---Москва на самолет 10 рублей. Коммунальные услуги составляли 4 % от семейного бюджета. Сейчас же больше всего ценятся ДЕНЬГИ ! Обращаюсь к молодежи, не знавшей жизнь в СССР. Мне вас жаль ! Сейчас можно свободно бухать, наркоманить, плевать на учебу , быть проститутками, лесбиянками, геями. На место духовных идеалов пришли материальные. Пустота в душе глушится алкоголем. В этом мире главное---алчность, жадность, стремление к обогащению. Мне страшно осознавать , в каком мире я оказалась. СССР был мощнейшим на планете государством, НЕ зависящим ни от Запада, ни от США ! И главными в нем были этика совести, стремление творить добро. социальная справедливость, готовность всегда придти на помощь друг другу ! Социализм, я плачу о тебе !!!Ринат БесфамильныйВзрослая женщина. а веришь бредням КПРФ и Платошкину, ну ничему вас жизнь не научилаElena Zginnikкому вы пытаетесь объяснять,-это бесполезно,всё равно что с поленом спорить о том где ему лучше сгореть,-эти слюнтяи могут только дерьмо на вентилятор набрасывать и бабло НА-УМ пошло и этих халявщиков наумов расплодилось сегодня достаточно и всем им хочется только одного-жить за счёт других...Александр СимаковМадам, Вы в Молдавии сами выбрали путь без СССР. А снявши голову, по волосам не плачут.Александр СимаковОна живёт в Молдавии и какого-то хрена за Платошкина впрягается.Наум Наумов""""""""Ну, уж сейчас- то мы, конечно, счастливы! Не так ли, господин Наум?"""""""""" Счастье, это индивидуальное явление и зависит от уровня развития личности, а не от того, как называется строй и генсек. Вот только так и никак иначе, господин Сергей.Наум Наумов"""""""""""В том мире была радость взаимоотношений ! Доброта человеческая ! Взаимопонимание ! Дружба между народами независимо от национальности ! И прежде всего ценилась высокая духовность. """""""""" Под духовностью, судя по всему, Вы понимаете мозги промытые коммунизмом, марксизмом, ленинизмом, сталинизмом и прочими измами?! Ну, а куда же всё это делось, когда в стране наконец-то грянул коммунизм в 90х годах?Лирина Полесская (Вяткина)Да Вы---совсем БЕЗГРАМОТНЫЙ ! Молдова была в составе СССР, пока предатели его не развалили. В Молдове 97 % проголосовали за сохранение СССР.Лирина Полесская (Вяткина)После выхода на пенсию я работала в Кишиневе корреспондентом газеты " Независимая Молдова". Кроме математики. меня НЕВЕРОЯТНО интересует ВСЕ, что происходит в этом мире.Лирина Полесская (Вяткина)Мои мозги " промыты коммунизмом ". А Ваши--- ВОДКОЙ ?Маринафууу, еще одна коммунистка, и снова хамка!Ринат Бесфамильныйзначит засланная. отрабатывает копеечкуЛирина Полесская (Вяткина)Доказательства хамства---в студию !ВВасилийЕсли бы деда Зю не был бы первым в списке, тогда шансы КПРФ были бы значительно выше.ВВасилийТак было и по всему СССР - проголосовали и пошли пиво пить лежа на диване. А если бы сделали бы так - "... когда вместо тысячи слов нужен крепко сжатый кулак", то жизнь была бы у нас другая.Елена Верия (Безденежных)Маринаесли вы не понимаете, где начинается хамство, то, значит, воспитание у вас такое, а значит, объяснить что-то не представляется возможным! В вашем возрасте уже пора отличать нормальное общение и хамство!Лирина Полесская (Вяткина)К сожалению, ссср с его социализмом рухнул. Почему ? Потому что большинство населения, включая Вас, его НЕдостойны. Социализм требует высокой морали. Где ее найдешь у таких, как Вы ???Маринану во-первых, придержите лошадей! тыкать в кого-то, кого вы не знаете, с криком вы не достойны - и глупо и смешно! Сразу возникает два вопроса - вас где воспитывали и а вы достойны? Во-вторых, моралью кидаться не стоит - у вас ее нет, от слова совсем))). Мораль, знаете ли, состоит не в том, чтобы обвинять в чем-то тех, кто с вами не согласен и хамить им, а САМОЙ вести себя пристойно (если вы понимаете значение этого слова, несмотря на ваше академическое образование, ну по вашим словам). Мораль - это принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения...Я не слышала, чтобы хамство и неуважение к собеседнику входило в число этих норм)))). Повторяю, научитесь вести себя пристойно и будет вам счастье))).Наум Наумов"""""""""Молдова была в составе СССР, пока предатели его не развалили."""""""""""" Так все коммунисты и были предателями, других коммунистов и не было.Наум Наумов"""""""""""Мои мозги " промыты коммунизмом ". А Ваши--- ВОДКОЙ ?"""""""""""""" А я, вообще, не дал коммунистическим демагогам промывать мои мозги.Наум Наумов"""""""""""Мои мозги " промыты коммунизмом ". А Ваши--- ВОДКОЙ ?"""""""""""""" А я, вообще, не дал коммунистическим демагогам промывать мои мозги.Наум Наумов"""""""""""""""""Если бы деда Зю не был бы первым в списке, тогда шансы КПРФ были бы значительно выше."""""""""'"""" Вот это вряд ли. Молодые коммунистические балбесы, вообще, никому не интересны. За Зю, Хотя бы пенсионеры, с коммунизмом головного мозга.Лирина Полесская (Вяткина)Ой, Как же Вы меня воспитали ! Правильно догадались ! Признаюсь (между нами! ) ---я закончила всего 5 классов. Выдворили из школы. Маме сказали: за умственную неполноценность. Всю жизнь занималась уборкой туалетов ( но---никому ! Это только между нами ! )Мариная??? вас воспитала??? Да мысли такой даже не было))) Я никогда не беру на себя невыполнимых заданий))). Да и мне глубоко плевать - воспитаны вы или нет))). Это вас пусть беспокоит и тех, кто с вами рядом, а мне то что? Будете хамить? да пофиг - страницу закрою и выставляйте себя полной дурой, если вам так больше нравится))). Что вы там закончили и что вы мыли мне также безразлично))). Но, если вы настаиваете, то приму к сведению...и не буду ждать от вас суждений, которые свойственны умственно полноценным и образованным людям))).Лирина Полесская (Вяткина)ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА !!! Спасибо. что Вы есть ! Никогда еще так НЕ веселилась !!!Наум Наумов"""""""""""""К сожалению, ссср с его социализмом рухнул. Почему ? Потому что большинство населения, включая Вас, его НЕдостойны.""""""""""""" Ну и слава Богу, что рухнул.Лирина Полесская (Вяткина)"Ах, время, советское время! Как вспомнишь - и в сердце тепло, И чешешь задумчиво темя - Куда ж это время ушло? Нас утро встречало прохладой, Вставала со славой страна.. Чего ж нам ещё было надо Какая пропала страна!"Мариная даже боюсь вам напомнить что означает смех без причины)))). Хотя...я же забыла, как раз это вам и свойственно в силу состояния здоровья))).Лирина Полесская (Вяткина)К сожалению, придется Вас огорчить. Со здоровьем пока все нормально . Почему-то даже в психушку не приглашали.Ночной кошмарСмех без причины, признак дурачины...))) А в психушку пригласят, когда станешь социально опасной. туда не всех дураков приглашают...Леонид Попивняк....да хоть обрыдайтесь))))....ну расскажите где жили....где 400 рубликов получали и за что......????....как вас любили грузины и приболты.....узбеки и таджики)))))....расскажите как "независимый" СССР закупал пшеницу в Канаде и Аргентине....)))).....Леонид Попивняк...Ковёр на стене висел????.....Богемский хрусталь в югославской стенке стоял?????)))))))))Леонид Попивняк....Расскажите что Молдавская ССР производила и какой вклад делала в экономику СССР????Леонид Попивняк....и какая была бы жизнь Вася?????Лирина Полесская (Вяткина)В составе СССР Молдова (РМ ) процветала. Я часто бывала в командировках в России. Жизнь в РМ была несравнимо лучше, чем в РФ. За годы пребывания в составе СССР объем промышленного производства в РМ вырос в 65 раз, выработка электроэнергии выросла в 1000 раз. РМ была одной из самых богатых республик СССР. А сейчас ВВП ( в долларовом эквиваленте ) в РФ---4169. а в РМ---21.Леонид Попивняк....я не сомневаюсь что в составе СССР РМ процветала.....)))))....я спросил что Молдавская ССР производила.....))))))))....конкретно....))))...какая промышленность??? с какого перепуга выработка электроэнергии????.....РМ была одной из самых богатых республик СССР))))....офигеть....)))) жили себе зашибись за счёт РСФСР....а как стали независимыми и лафа кончилась заскулили?????....вперёд в Румынию!!!....унитазы мыть и своим винцом бомжей поить)))))....Или Испания с Португалией покупают?????)))))Лирина Полесская (Вяткина)Молдова производила товаров и продуктов ( в тысячах долларов ) 10,5, а потребляла 12,8.Лирина Полесская (Вяткина)Только две республики производили больше, чем потребляли. Это Россия . она производила 17.5, а потребляла 11,8. И Белоруссия Она производила 15,6, а потребляла 13. Это данные в тысяче долларов.Леонид Попивняк...Спасибо за инфу))))....это я и так знал.....))))......вопрос остаётся.....ЧТО ПРОИЗВОДИЛА РМ что жила лучше чем Россия????Лирина Полесская (Вяткина)Молдова была ярко-выраженной аграрной республикой, которой удавалось снабжать практически весь Союз овощами, фруктами, вином, овощами и табаком.Леонид ПопивнякВот вы рассказываете как хорошо при социализме жилось в Молдавии....другие рассказывают как хорошо жили в Грузии....третьи как зашибись было в Прибалтике......)))).....а почему в РСФСР то мне так хорошо не жилось то???))))).....дармоеды....))))....зажрались....))))....как независимость получили и что???...в ЕС нахрен не нужны.....в НАТО тоже....))))) и что такое сейчас Молдавия????))))).....скучаете по СССР????.....на хрен.....сами как нибудь учитесь зарабатывать.......Леонид Попивняк......Молдавские овощи и фрукты?????))))).....оборжаться....))))....а что...их в Италии и Испании не покупают как и вино????)))))....почему?????Лирина Полесская (Вяткина)После распада СССР " братушки" показали всю свою подлость.( и Молдова---тоже ). Кстати я напишу об этом статью. На мои статьи можно выйти, набрав в поисковике : блог Лирины Полесской ( Вяткиной ). Если , конечно, это будет Вам интересно.Леонид Попивняк....какие фрукты росли на территории молдавии????.....апельсины???....лимоны????....мандарины???))))....что касается продукции Кишиневской табачной фабрики......))))).....её продукцию курили когда уже дальше только самосад....))))))))Леонид Попивняк...Как вам всем хочется обратно в СССР.....)))) где вы жирно ели....сладко спали....)))).....теперь сами давайте работайте))))....если Молдавия кормила всю Россию))))...что сейчас не так?????))))))))Лирина Полесская (Вяткина)Да сейчас ВСЕ не так !!! Елки зеленые ! Я---русская. В Молдове оказалась случайно ( отец---военный был туда переведен по службе ). Я болею только за Россию. Молдова мне чужая. Сейчас переехала в Приднестровье, которое мечтает войти в состав России.Леонид ПопивнякЛирина! вот с этого и нужно было начинать!....мои извинения .....сам сын офицера ....Приднестровье - это Россия!!!!!!......Лирина Полесская (Вяткина)СПАСИБО !Леонид ПопивнякТерпения Вам и Воли!!!! Очень надеюсь что как и Крым вы будете в России!!!!...это вопрос времени........Лирина Полесская (Вяткина)Ой, как я РАДА Вашим пожеланиям ! Моя Родина---Россия. Я родилась на Урале в Челябинской области. Мы---вместе !Маринану это из-за плохой организации медицины))) Но вы продолжайте в том же духе - и вас пригласят))) И, кстати, не пишите больше стихов, от слова НИКОГДА))). И с рифмой плохо, и тема никакая, да и плагиатом жутко пахнет))). Знаете, местечковые переделки известных стихотворных форм обычно свойственно хохляндии...вы там этому учились?)))Леонид Попивняк......ну почти земляки....)))))....я родом с Хабаровского края......не больше 1000 км...))))).....а с ВВП согласен полностью.....пора России собирать свои земли.....Южная Осетия просит объединения с Северной Осетией в одну республику в составе РФ ....Приднестровье.....Донецк и Луганск.....как там у Кинчева...." Всё это наша земля - всё это МЫ".........Лирина Полесская (Вяткина)УРА !!!Александр СимаковЯ извиняюсь, а это на каком языке написано: ютуб проект «Бункер Свободной Большого Диалога»? Платошкину только и осталось звездеть на этой "Бункер Свободной..."Владимир ЧетвертновИнтересно, а как работодатель проконтролирует за кого проголосовал тот или иной сотрудник? Платошкин , как был провокатором и антигосударственником, так им и остался, поэтому КэПэРэФэ и взяла в свои прозападные ряды, как Платошкина, так и другую, чисто капиталистическую нечисть в лице Грудинина, потенциального лжеца, и других выкидышей жизни.Александр СимаковПоддерживаю Вас. И добавлю, что в том, что учителя взяли открепились на своих участках и прописались в своих школах, ничего удивительного нет. Проще проголосовать на переменке между уроками в пятницу по месту работы, чем тащиться в свой выходной на свой избирательный участок.ЕАЕвгений АлексеенкоМозги совсем скисли,при здоровых такое не возможно говорить!Игорь КузнецовВсё правильно. Голосование тайное и всё будет подсчитано "в общей куче". Другое дело если будут протоколы по участкам, тогда можно будет определить общий настрой работников.Комментировать
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