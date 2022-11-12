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Алонсо оштрафован на 5 секунд за столкновение с Оконом в спринте

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо был оштрафован на 5 секунд за столкновение с Эстебаном Оконом в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.

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