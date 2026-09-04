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Нарышкин спрогнозировал, когда на Украине закончатся люди для фронта

Нарышкин спрогнозировал, когда на Украине закончатся люди для фронта

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что, по оценкам западных разведок, Украина исчерпает свой мобилизационный ресурс в ближайший год.

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Анатолий Рябенкоизменено

"До последнего украинца" на Украине  потребуется 14 лет при ежемесячной гибели 50 тысяч человек. Нарышкин опять ошибается. Встреч с букетами цветов не будет. Бандеровцы за свою жизнь бьются ОСТЕРВЕНЕЛО. Это надо понимать. ЗА прошедшие годы убито 2,5 миллиона украинцев. Хакеры взломали сайт ВСУ и вскрыли число потерь ВСУ по словам Азарова