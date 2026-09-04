Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что, по оценкам западных разведок, Украина исчерпает свой мобилизационный ресурс в ближайший год.
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"До последнего украинца" на Украине потребуется 14 лет при ежемесячной гибели 50 тысяч человек. Нарышкин опять ошибается. Встреч с букетами цветов не будет. Бандеровцы за свою жизнь бьются ОСТЕРВЕНЕЛО. Это надо понимать. ЗА прошедшие годы убито 2,5 миллиона украинцев. Хакеры взломали сайт ВСУ и вскрыли число потерь ВСУ по словам Азарова