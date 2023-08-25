Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Во время матча сборных Филиппин и Доминиканской республики будет установлен рекорд посещаемости чемпионатов мира

В день открытия чемпионата мира-2023 на Филиппинах, как ожидается, случится обновление рекорда посещаемости в истории турнира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх