Роботакси Baidu парализовали движение в Ухане

Китайский город Ухань испытывает огромные проблемы из-за беспилотных такси техногиганта Baidu. На дорогах мегаполиса начали образовываться гигантские заторы, хотя роботакси доступно лишь в нескольких его районах.
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