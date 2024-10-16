Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает прекрасная Барнакова Ирина Геннадьевна! Поздравить коллегу сегодня мы рады! Твои 50 — это орден, награда За опыт и мудрость, тепло и участье.
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Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает прекрасная Барнакова Ирина Геннадьевна! Поздравить коллегу сегодня мы рады! Твои 50 — это орден, награда За опыт и мудрость, тепло и участье.