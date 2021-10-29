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The Lancet: вакцинированные тоже распространяют дельта-штамм коронавируса

The Lancet: вакцинированные тоже распространяют дельта-штамм коронавируса

Исследование показало аналогичную пиковую вирусную нагрузку с прививками или без них. Согласно новому исследованию, люди, получившие прививку от COVID-19, также распространяют дельта-штамм среди своего окружения, как и те, кто не прививался.

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