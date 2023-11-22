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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билялетдинов требует, чтобы «Ак Барс» уходил в тотальную оборону, игроки удивлены этим. Тренер назначил занятие с баллонами после поражения от СКА

В 6 последних матчах казанская команда потерпела 5 поражений.  По информации «Бизнес Online», у главного тренера состоялся серьезный разговор с хоккеистами, как только качество игры упало.

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