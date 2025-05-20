Увлечение традициями наполнило красками Тогатино – праздник молдавской души!

18 мая 2025 года в самом сердце Тогатино вновь зазвучал живой голос традиций. Фестиваль «Увлеченность традициями: народный танец и народный костюм», организованный ОА «Молодежь в искусстве и культуре», принес на сцену больше, чем танцевальные движения - он принес трепет, корни и радость быть вместе.