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Посол Антонов указал на лицемерие США в отношении МУС

Посол Антонов указал на лицемерие США в отношении МУС

Дипломат заявил, что Вашингтон отрицает легитимность суда и запугивают рестрикциями, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и союзников, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на публикацию диппредставительства в соцсети.

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