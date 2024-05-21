Посол Антонов указал на лицемерие США в отношении МУС

Дипломат заявил, что Вашингтон отрицает легитимность суда и запугивают рестрикциями, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и союзников, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на публикацию диппредставительства в соцсети.
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