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Капризов против «Чикаго»: гол, 3 броска, 4 хита, «+1», 12-я подряд игра с очками

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол в матче против «Чикаго» (5:0). Россиянин продлил результативную серию до 12 игр.

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