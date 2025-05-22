Нейросеть GPT-4: Новый уровень дебатов — ученые доказали превосходство над людьми Ирэн ОрлонскаяНедавние исследования, проведенные учеными из Европы и США, показали, что нейросеть GPT-4 превосходит реальных пользователей интернета в онлайн-дебатах по уровню убедительности.
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