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Удивительно похожа: Марина Зудина издалека наблюдает за взрослением внучки Олега Табакова

Удивительно похожа: Марина Зудина издалека наблюдает за взрослением внучки Олега Табакова

Софья Синицына увезла маленькую дочь из России на райские острова. Марина Зудина с внучкой Социальные сетиМарина Зудина бдительно следит за взрослением своей внучки Мии, рожденной Софьей Синицыной от сына Павла.

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