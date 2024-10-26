Новости СВО. «Месиво и ад» — в ВСУ рассказали, что творится в Селидово. Карта боевых действий на Украине на сегодня 26.10.2024

Марочко рассказал о хаосе на позициях ВСУ в Серебрянке. «Месиво и ад»: в ВСУ рассказали, что творится в Селидово ВС РФ закрепляет свои позиции в городе Селидово, значительная часть которого уже перешла под контроль российских сил.
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