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Каллас пообещала вызвать представителя России при ЕС из-за кибератак

Каллас пообещала вызвать представителя России при ЕС из-за кибератак

Европейский союз (ЕС) вызовет представителя России при ЕС в связи с кибератаками. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции, полный текст ее выступления опубликован на сайте дипслужбы ЕС.

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