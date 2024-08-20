Мотострелки овладели опорным пунктом ВСУ под Очеретино

Военнослужащие штурмовой группы мотострелкового соединения «Урал» группировки войск «Центр» под руководством командира батальона с позывным Чита выбили противника с огневых позиций и овладели опорным пунктом ВСУ к юго-западу от населенного пункта Очеретино.
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