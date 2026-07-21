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Попытка эмиграции и возвращение: 10 российских актёров, которые пытались построить жизнь за границей

Попытка эмиграции и возвращение: 10 российских актёров, которые пытались построить жизнь за границей

Многие российские артисты в разные годы принимали решение уехать из страны в поисках новых карьерных возможностей, стабильности или семейного комфорта.

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