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Мужчина разбился насмерть, выпав из окна больницы в Уральске

Мужчина разбился насмерть, выпав из окна больницы в Уральске

Накануне он попросил, чтобы его выписали из больницы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20 июня в городскую многопрофильную больницу поступил 65-летний мужчина с артериальной гипертензией, сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.

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