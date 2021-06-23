Мужчина разбился насмерть, выпав из окна больницы в Уральске

Накануне он попросил, чтобы его выписали из больницы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20 июня в городскую многопрофильную больницу поступил 65-летний мужчина с артериальной гипертензией, сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.