«Москвич» расширяет дилерскую сеть: новые центры открываются по всей России

Возрожденный бренд «Москвич» продолжает активно развивать свою дилерскую сеть. Официальные центры продаж и обслуживания автомобилей появились в Братске и Иваново, а также были открыты дополнительные дилерские точки в Москве и Санкт-Петербурге.
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