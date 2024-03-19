«Москвич» расширяет дилерскую сеть: новые центры открываются по всей России

Возрожденный бренд «Москвич» продолжает активно развивать свою дилерскую сеть. Официальные центры продаж и обслуживания автомобилей появились в Братске и Иваново, а также были открыты дополнительные дилерские точки в Москве и Санкт-Петербурге.