Водолазы специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии выловили 79 патронов и мобильник-раскладушка из Зимней канавки.
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Водолазы специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии выловили 79 патронов и мобильник-раскладушка из Зимней канавки.