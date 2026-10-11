В Керчи в результате ДТП с пьяным водителем пострадали два человека

Ваш браузер не поддерживает видео. По предварительным данным, 9 октября водитель 1992 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался в районе улицы Маршала Еременко и столкнулся с иномаркой, сообщили в прокуратуре Крыма.