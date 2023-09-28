Аудиторы просят ЦБ разрешить им вести бизнес в «дружественных» странах

Саморегулируемая организация аудиторов «Содружество» 27 сентября 2023 года направила в ЦБ и правительство письмо с просьбой скорректировать существующие ограничения в отношении деятельности аудиторских компаний и разрешить им вести бизнес за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии