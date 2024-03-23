Задержаны все четыре террориста, непосредственно участвовавшие в нападении в «Крокус Сити Холл»

Тем временем количество жертв при теракте возросло до 93 человек. По информации РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу Президента России, директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в атаке на «Крокус Сити Холл».