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У РФ огромные запасы – в Киеве испугались «ответки» на кассетные боеприпасы (Видео)

От согласования поставок Украине американских кассетных боеприпасов радости мало, поскольку это послужит России сигналом со своей стороны снять ограничение на использование подобных, но гораздо более мощных снарядов.

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