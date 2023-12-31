Зеленский получил военный план на 2024 год и заявил о времени глобальных решений

Президент Украины сообщил о докладе командования после слухов об отсутствии планаПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 30 декабря, что на итоговом заседании ставки верховного главнокомандующего ему представили план боевых действий на 2024 год.
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