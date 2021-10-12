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В Ростове выбрали двух кандидатов на должность главы горадминистрации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября./ТАСС/. Два кандидата на пост главы администрации Ростова-на-Дону были выбраны конкурсной комиссией из пяти претендентов, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

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