В Ростове выбрали двух кандидатов на должность главы горадминистрации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября./ТАСС/. Два кандидата на пост главы администрации Ростова-на-Дону были выбраны конкурсной комиссией из пяти претендентов, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
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