С подвигами героев Великой Отечественной жителей Щукина познакомят на пешеходной прогулке

Жителей Щукина 26 апреля приглашают на полуторачасовую бесплатную экскурсию. «Прогулка по улицам Маршала Рыбалко и Маршала Бирюзова в Щукине позволит другими глазами посмотреть на знакомые архитектурные сооружения.
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