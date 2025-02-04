Ганчев: Харьковская область могла стать новым регионом РФ еще в 2022 году

Опрос, проведенный в 2022 году среди жителей освобожденной части Харьковской области, показал, что местные жители готовы были проголосовать за вхождение региона в состав России, однако референдум провести не успели.
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