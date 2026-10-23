В Коченёвский районный суд поступило дело Вячеслава Рожко, который, по версии следствия, во время пьяной ссоры нанёс знакомому более десяти ножевых ранений, причинив тяжкий вред здоровью.
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