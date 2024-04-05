«А чем может похвастаться наша страна при Путине олигархами, которые пьют кровь из народа»:Наталья Варлей вступилась за Советский союз

Наша страна сейчас находится в одном из самых сложных периодов за последние несколько веков. Мы находимся в тяжелой экономической, политической, внешнеполитической ситуации и складывается ощущение, будто все идет не по плану.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии