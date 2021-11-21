Жители Уфы в соцсетях поделились видео укладки асфальта во время метелей и снегопада

Вчера, 20 ноября очевидцы изрядно удивились укладке асфальта на бульваре Ибрагимова в метель. В мэрии уфимцев предупреждали о том, что с 10 ноября и ориентировочно до 15 ноября в Уфе перестанут ходить трамваи, которые следуют по маршрутам №1 и №10.