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Жители Уфы в соцсетях поделились видео укладки асфальта во время метелей и снегопада

Жители Уфы в соцсетях поделились видео укладки асфальта во время метелей и снегопада

Вчера, 20 ноября очевидцы изрядно удивились укладке асфальта на бульваре Ибрагимова в метель. В мэрии уфимцев предупреждали о том, что с 10 ноября и ориентировочно до 15 ноября в Уфе перестанут ходить трамваи, которые следуют по маршрутам №1 и №10.

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