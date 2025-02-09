В Перу потребовали отстранения главы МВД из-за роста преступности

Отставки министра внутренних дел Хуана Сантиваньеса из-за кризиса отсутствия безопасности и потери доверия потребовал глава союза микро и малых предприятий в Перу Mypes United Даниэль Эрмоса 8 февраля в интервью Exitosa Noticias.
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