В центре Казани появилось граффити, посвященное «Играм будущего» и Играм БРИКС

В центре столицы Татарстана, на улице Университетская, появилось новое граффити, посвященное трем спортивным событиям: Универсиаде 2013, первому мультиспортивному турниру «Игры будущего» и Спортивным играм стран БРИКС.
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