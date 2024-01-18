Страна и люди
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Страна и люди

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Поэтесса Алла Боссарт любит Россию

Поэтесса Алла Боссарт любит Россию

Конунг Ингвар   Поэтесса Алла Боссарт( ну которая лысая) любит Россию. Я верю.Потому что тли на ветке смородины тоже, наверно, любят свою ветку, дескать, как приятно впиваться жадными жвалами в нежную мякоть листа.

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