Пощечина Европе: в Мюнхене вице-президент США Вэнс разгромил политиков ЕС

Американцы впервые внятно и четко сформулировали, сколько и как они хотят заработать на Украине. Арифметика Трампа такая — 300 миллиардов долларов США вложили в эту страну, а получить хотят 500 миллиардов.
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