Правила езды на электровелосипедах в 2025 году: нужны ли права, категория вождения, ограничения, ПДД

Рассказываем, какие правила для езды на электросамокатах действуют в 2025 году, а также о том, нужны ли права, какая категория необходима, какие существуют ограничения и о правилах ПДД.
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