В областном центре задержан подозреваемый в краже 11 плиток шоколада

В ОМВД России по Октябрьскому району города Иваново поступило заявление от сотрудников продуктового магазина, расположенного на улице полка Нормандия Неман, о краже из торговой точки: при просмотре записей с камер видеонаблюдения было видно, как неизвестный с прилавка похитил 11 плиток шоколада.