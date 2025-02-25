В областном центре задержан подозреваемый в краже 11 плиток шоколада

В ОМВД России по Октябрьскому району города Иваново поступило заявление от сотрудников продуктового магазина, расположенного на улице полка Нормандия Неман, о краже из торговой точки: при просмотре записей с камер видеонаблюдения было видно, как неизвестный с прилавка похитил 11 плиток шоколада.
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