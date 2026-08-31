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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олейников, Осипенко, Жубал, Рожков – в символической сборной 6-го тура РПЛ по версии ГОЛа

Составлена символическая сборная 6-го тура Альфа-Банк РПЛ по версии ГОЛа. В нее вошли игроки с лучшим Индексом ГОЛа в рамках схемы 4-4-2.

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