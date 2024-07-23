Путин дал особые полномочия Ковальчуку в борьбе с коррупцией

Счетная палата России (СП РФ) получила от президента Владимира Путина расширенные полномочия. Новому главному аудитору страны Борису Ковальчуку предстоит не выявлять, а предотвращать воровство бюджетных денег.
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