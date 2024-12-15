"Драки, пьянки, ор…": Уехавшие цыгане возвращаются на прежние места в Челябинской области

Уехавшие цыгане возвращаются на прежние места в Челябинской области. Жители Коркино и Еманжелинска вновь выражают недовольство: "Драки, пьянки, ор…"Жители населённых пунктов в Челябинской области вновь выражают недовольство в связи с возвращением недолго отсутствовавших цыган.