"Драки, пьянки, ор…": Уехавшие цыгане возвращаются на прежние места в Челябинской области

Уехавшие цыгане возвращаются на прежние места в Челябинской области. Жители Коркино и Еманжелинска вновь выражают недовольство: "Драки, пьянки, ор…"Жители населённых пунктов в Челябинской области вновь выражают недовольство в связи с возвращением недолго отсутствовавших цыган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии