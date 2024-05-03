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Русские вошли на базу США в Нигере – Reuters

Русские вошли на базу США в Нигере – Reuters

Русские войска вошли на территорию американской базы, расположенной в Нигере, сообщает агентство ReutersСтало известно, что русские военнослужащие из "Африканского корпуса" расположились на территории авиабазы 101 в Нигере, где до сих пор размещены американские войска.

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